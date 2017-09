Inzaghi fa rotta su Verona: «Lazio, sei grande: torna a volare»

ROMA - Uscita con le ossa rotte dal match perso in casa 4-1 con il Napoli nel tiurno infrasettimanale, la Lazio di Simone Inzaghi sfida l'emergenza in difesa e va a caccia del riscatto immediato sul campo del Verona con l'intento di riprendere la corsa che l'haveva portata a battere prima la Juventus in Supercoppa e incamerare 10 punti nelle prime quattro partite oltre che debuttare con un successo in Europa League. «Noi ridimensionati dopo il ko contro il Napoli? No, anzi la prestazione fatta fortifica le nostre ambizioni perché abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari. Certo il gap rispetto alle prime 3-4 squadre c'è e quest'anno è anche più grande rispetto alla scorsa stagione, ma con le idee vogliamo provare a colmarlo». Il Napoli travolge la Lazio all'Olimpico: web senza pietà Questa la convinzione di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di campionato al 'Bentegodi'. «Mercoledì scorso ho visto una grandissima Lazio nel primo tempo, poi avete visto come è andata - ha sottolineato il tecnico biancoceleste - È successo un caso più unico che raro con tutti quegli infortuni in difesa: non meritavamo di perdere ma sono cose che capitano. Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo messo in difficoltà il Napoli come dimostra il dato sul possesso palla nei primi 45 minuti. Se temo contraccolpi? No, anzi dopo la partita fatta dovremmo essere più consapevoli della nostra forza. Ora però voltiamo pagina».