Serie A Lazio, Parolo: «Con la Juventus è un banco di prova»

ROMA - E' un punto fermo della Lazio, Marco Parolo. C'è sempre, finora ha saltato solo una partita (per squalifica). Il centrocampista della Lazio è pronto per la trasferta nella tana della Juventus: "In Supercoppa abbiamo battuto la Juventus e ci è rimasta tanta consapevolezza. Era tanto che non lo facevamo. Ci ha dato forza - spiega a Premium Sport - Possiamo giocarcela anche stavolta. A Torino sarà una partita diversa anche perché avranno una condizione migliore rispetto ad agosto. E' una squadra fortissima, la migliore d'Italia, per noi sarà una banco di prova per capire i nostri limiti e i nostri pregi. La Lazio può fare la sua partita, vogliamo metterci alla prova. Servirà rispetto. Negli ultimi anni siamo usciti sempre con le ossa rotte. Adesso vogliamo vedere se siamo cresciuti".

SU LUIS ALBERTO - "Già alla fine dell'anno scorso aveva fatto vedere le sue qualità. E' stato bravo Inzaghi a trovargli il posto giusto in campo. Anche Marusic sta facendo bene, secondo me ha un futuro roseo davanti".

