Lazio, Inzaghi: «Lulic? Nessun caso. Non poniamoci limiti»

Lulic, furia con Inzaghi al momento del cambio BOLOGNA - «L'uscita polemica di Lulic? Nessun caso. Senad avrebbe voluto rimanere in campo: quando vedrà le immagini capirà che ha sbagliato, ma è capitato anche a me da giocatore, aveva soltanto tanto voglia di giocare. Con Lulic ho un ottimo rapporto». Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così il gesto di Senad Lulic al momento della sostituzione nel secondo tempo della partita vinta a Bologna.

La Lazio vola: 5a vittoria esterna consecutiva

SULLA PARTITA - Grande primo tempo della Lazio, ma ripresa sofferta. Inzaghi commenta la prestazione: «Abbiamo fatto un primo tempo bellissimo, è stato un piacere vedere questi ragazzi - ha dichiarato l'allenatore biancoceleste - Avremmo dovuto fare 4-5 gol, invece non abbiamo segnato e poi nella ripresa abbiamo rimesso in partita il Bologna e anche il pubblico. Ma siamo stati bravi a respingere i loro attacchi e ci portiamo via una vittoria importantissima. Sappiamo com’è il calcio e pur dominando nel primo tempo, nel secondo abbiamo preso gol e abbiamo finito soffrendo. Dovevamo chiuderla, perché in Serie A tutte le squadre sono organizzate e dovremo sempre sudarci ogni partita. Immobile a secco? Oggi è stato sfortunato, ma si è messo al servizio della squadra: l’importante era la vittoria.?. La prossima sfida a Benevento? Non sarà semplice, dovremo preparare bene la partita».