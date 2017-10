Lazio da record, le dieci cose che (forse) non sai

La squadra di Simone Inzaghi sta tenendo un ritmo da scudetto: nelle prime 11 giornate conquistati 28 punti grazie al bel gioco e a giocate fantastiche dei suoi campioni (Immobile al top in Italia e in Europa). Record riscritti, asticella spostata sempre più in alto. E ora nulla sembra impossibile!

1 di 11 Successiva

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi non si ferma più. Dopo undici giornate di campionato i biancocelesti hanno ottenuto 28 punti conquistando nove vittorie e un pareggio e subendo una sola sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli. Un ruolino davvero incredibile per la Lazio che sta incantando l'Italia e l'Europa non solo per il suo rendimento in termini di classifica ma anche e soprattutto per il bel gioco, la qualità dei suoi interpreti e l'affidabilità dei suoi schemi, rivelandosi una delle più belle realtà del nostro campionato. È una squadra scintillante, che sta battendo qualsiasi tipo di record, trascinata dal bomber Ciro Immobile, miglior attaccante del nostro campionato e ai vertici anche in Europa (primo nella classifica della Scarpa d'Oro) ma che fa del gruppo, stretto attorno al suo allenatore, la sua arma migliore. Vi proponiamo dieci curiosità sulla Lazio da record di Inzaghi che certificano i biancocelesti come una delle squadre più forti.

© Bartoletti