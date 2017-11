Lazio, Immobile a rischio forfait. Inzaghi: «È da valutare»

ROMA - "Immobile? Ieri aveva ancora qualche leggero problemino, oggi valuteremo il da farsi. E' per noi un giocatore estremamente importante e generoso, con me ha saltato solo una volta una partita perché squalificato. C'è fiducia, vedremo se utilizzarlo o meno domani in base a quello che ci dice il campo nel pomeriggio". E' quanto si sente di dire il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in merito alle condizioni fisiche di Ciro Immobile, uscito dolorante dopo la sfida di campionato a Benevento e a rischio di saltare la sfida di domani contro l'Udinese. L'allenatore biancoceleste si sente però di scongiurare un rischio forfait per gli spareggi mondiali degli Azzurri: "Immobile ha 27 anni - aggiunge Inzaghi - è un professionista esemplare. Il giocatore conosce il proprio corpo, la speranza di noi italiani è quella di vederlo al centro dell'attacco dell'Italia. Ci stringeremo tutti attorno alla Nazionale perché dobbiamo andare assolutamente al Mondiale". Top & flop Lazio: quercia De Vrij, bene Patric

LE ALTERNATIVE - Nel caso il bomber biancoceleste dovesse alzare bandiera bianca, Inzaghi si troverebbe senza una punta di ruolo a causa dell'ulteriore infortunio di Caicedo: "Ha avuto un problema dopo la partita di giovedì, dovrà rimanere fermo due o tre settimane. Perdiamo un giocatore importante", ha rilevato il tecnico biancoceleste concludendo che "in alternativa ho Nani e Palombi: Nani può fare tutto, sta benissimo, se dovesse sostituire Immobile non avremo problemi perché ha tanta esperienza. Percentuali Immobile? Ieri era un po' timoroso, penso che oggi con altre 24 ore potrà lavorare nel migliore dei modi".