Lazio, Strakosha lascia il ritiro dell'Albania: problema all'adduttore

ROMA - Tegola in casa Lazio in vista del derby di sabato 18: Thomas Strakosha ha lasciato il ritiro della nazionale albanese. Secondo il sito ufficiale, il portiere bianconceleste ha accusato un problema all'adduttore. Da valutare l'entità dell'infortunio. Intanto, prva dei nazionali la Lazio sarà impegnata in amichevole sabato mattina con il Divino Amore. Sarà l'occasione per rivedere in campo Wallace e Felipe Anderson, tornati in gruppo mercoledì pomeriggio. I due brasiliani verranno convocati per il derby con la Roma, ma partiranno dalla panchina. Ai box restano Di Gennaro e Caicedo, entrambi fermi per uno stiramento muscolare di primo grado. L’ultimo a rientrare dei giocatori impegnati con le varie rappresentative sarà Milinkovic-Savic, che rientrerà solo giovedì prossimo, a 48 ore dal derby.

#TrainingSession

L’allenamento di questa mattina dei biancocelesti in meno di un minuto ?? pic.twitter.com/54MOAzu5WS — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 10 novembre 2017