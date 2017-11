Serie A Lazio, ansia Immobile: non si è allenato

ROMA - A due giorni dal derby c'è un po' di ansia in casa Lazio. Immobile, infatti, anche oggi non si è allenato. L'attaccante è rimasto a riposo per smaltire il doppio impegno con la Nazionale. In ogni caso c'è fiducia a Formello perchè il capocannoniere farà di tutto per non saltare la stracittadina e agire da terminale offensivo al fianco di Luis Alberto. Alla base sono rientrati anche Lukaku e Milinkovic-Savic: nessun problema per loro. Out Felipe Anderson che ha accusato nuovamente un piccolo problema all'adduttore. Lo stesso discorso vale per Wallace, Di Gennaro e Caicedo.

