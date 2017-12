Lazio, Senad Lulic dice addio alla Nazionale

ROMA - Senad Lulic non vestirà più la maglia della Bosnia. È lo stesso giocatore della Lazio ad annunciare la sua scelta di lasciare la Nazionale. Lulic ha collezionato 57 presenze e 4 gol con la maglia della Bosnia. Ecco il testo integrale pubblicato sul profilo ufficiale Facebook del calciatore: «Le decisioni di vita non arrivano mai da un momento all'altro, soprattutto quando si tratta di amore, come quello che provo per la Bosnia Erzegovina e la maglia del paese che amo. Comunque, è ora di dire addio. Dopo giorni e giorni di pensiero e di confronti con la mia famiglia ho deciso di terminare la mia carriera. Ho il cuore pesante perché ho investito tempo, salute e una gran quantità di amore per lottare per il mio paese. A volte è andata male, a volte bene, e l'apice della mia carriera l'ho raggiunto con il Mondiale in Brasile nel 2014. Resta il fatto che non siamo stati in grado di ripeterci, abbiamo perso la nostra strada, e ora è giunto il momento che le giovani leve imparino dai nostri errori. Vorrei chiedere ai media di accettare la mia decisione, che è stata presa dopo un lungo pensiero. Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti nello spogliatoio, ma questa decisione è stata presa solo perché sento che è l'ora di una nuova forza e di nuovo sangue. Grazie a tutti per avermi dato il sostegno e che sono stati con me tutti questi anni. Il vostro Senad».