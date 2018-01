Lulic: «Lazio, vogliamo arrivare più in alto possibile»

ROMA (ITALPRESS) - Niente infortuni e soprattutto l'augurio di «arrivare al 20 maggio, giorno in cui terminerà il campionato, con una buona classifica». È il regalo che desidera Senad Lulic, che oggi festeggia il suo 32esimo compleanno. «Speriamo, inoltre, di poter dar seguito al cammino svolto finora attraverso nuovi risultati positivi», aggiunge il capitano biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel.



LA CARICA - Domenica si torna in campo e in questi giorni Lulic e compagni hanno lavorato duro per mettere benzina nelle gambe. «Gli allenamenti sono duri ed intensi poiché questa sarà l'ultima settimana nella quale potremo lavorare a pieno regime - conferma - Da qui in poi, infatti, giocheremo una volta ogni tre giorni. Dobbiamo ottenere una buona condizione fisica in questa fase per poter dare inizio ad un buon percorso». Primo avversario dopo la sosta il Chievo: «È sempre un avversario difficile da affrontare, vanta calciatori molto forti. Noi, dal canto nostro, stiamo lavorando tanto per preparare al meglio la prossima sfida e per provare a vincerla. Dobbiamo spingere in questa settimana per essere pronti al periodo ricco d'impegni che ci aspetta».