Il contrasto con Leiva che Banti non ha ritenuto da rigore ha scatenato le polemiche sui social. Anche Gaia Lucariello è uscita allo scoperto

ROMA - La vittoria della Juventus contro la Lazio all'ultimo minuto ha lasciato una scia di polemiche. L'episodio che ha fatto discutere più di tutti è stato il contrasto in area di rigore tra Benatia e Leiva non punito da Banti. Un episodio che ha lasciato l'amaro in bocca a Inzaghi, e anche alla sua compagna e futura moglie Gaia Lucariello, che su Instagram ha chiesto ironicamente "Dove sei Var?".