Cagliari-Lazio, la partita vista dalla Signora Immobile

ROMA - Jessica Melena, la moglie del bomber biancoceleste Ciro Immobile, sulle sue stories Instagram difende il marito e non si esprime sul rigore negato all'attaccante stretto in area fra Ceppitelli e Barella: l'arbitro Guida ha lasciato proseguire e lo ha ammonito per proteste. Cagliari-Lazio, rigore negato a Immobile

INZAGHI - Il Var non consultato lascia amareggiato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi: «Per l'ennesima volta siamo stati danneggiati, nei nostri confronti è stato spesso utilizzato male. In questa partita c'era un rigore netto nel primo tempo su Immobile e forse ora staremmo parlando di un risultato diverso». La gara termina in parità, 2-2 grazie gol-capolavoro di tacco del capocannoniere che manda i biancocelesti a -3 dalla Roma.

Ecco cosa ha scritto Jessica: