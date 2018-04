Europa League: Lazio a Salisburgo con Radu, Parolo in dubbio

ROMA - È tornata subito in campo la Lazio dopo la vittoria di Udine. Sotto il diluvio abbattutosi su Formello, la squadra di Simone Inzaghi ha cominciato a preparare la trasferta di Salisburgo, gara di ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedì sera in cui i biancocelesti partiranno dal 4-2 dell'andata. Regolarmente in gruppo Stefan Radu, lasciato a riposo ieri dal tecnico biancoceleste. Lazio-Salisburgo 4-2, le emozioni dell'Olimpico Il dubbio riguarda invece Marco Parolo: il centrocampista azzurro, escluso dai convocati per la sfida del 'Friuli' a causa di un problema fisico nella zona pubica, dovrebbe comunque tornare a disposizione per la sfida europea. Domani le prove tattiche, mercoledi' la partenza per l'Austria.

(in collaborazione con Italpress)

