Lazio, patto per la Champions. Cena al centro di Roma

I biancocelesti hanno passato una serata insieme per caricarsi in vista della volata finale per un posto tra le grandi d'Europa

ROMA - Una cena per la Champions. La Lazio ha cementato così il gruppo per la volata finale in campionato, che vede i biancocelesti in lotta con Roma e Inter per entrare nella massima competizione europea a quattro giornate dalla fine del campionato. A postare la foto su Instagram è stato Luis Alberto, al tavolo con Strakhosha, Patric, Lulic, Caicedo, Immobile, Parolo e Di Gennaro. In un altro tavolo erano seduti Lucas Leiva, Felipe Anderson, Bastos e il resto della squadra. I biancocelesti si sono regalati una serata di relax al ristorante Zuma al centro di Roma, dove hanno mangiato Sushi e cibo giapponese.