Lazio, per lo spareggio Champions con l'Inter si va verso i 60 mila spettatori

ROMA - Lazio-Inter, in programma domenica sera allo ore 20.45 allo stadio Olimpico, vale l'accesso alla prossima edizione della Champios League. I biancocelesti hanno a disposizione due risultati su tre. L'appuntamento è di grande richiamo per le due tifoserie, unite da uno storico gemellaggio. I nerazzurri saranno oltre 4 mila, ma la richiesta era talmente alta anche da parte laziale che la società ha comunicato anche l'apertura dei settori 18 e 19 della Curva Maestrelli. Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenutoai microfoni di Lazio Style Channel: «Per quanto riguarda la vendita dei tagliandi per Lazio-Inter, sono state raggiunte le 55.000 presenze e ci stiamo dirigendo velocemente verso le 60.000. Se alla vigilia della sfida con i nerazzurri ci saranno ancora biglietti disponibili, saranno allestiti dei botteghini in via Nigra per vendere gli ultimi tagliandi».

NAVETTA BUS - Sarà sperimentato anche un nuovo servizio navetta: «Per aderire al nostro servizio di bus sharing 'BusInsieme' - prosegue Canigiani - è necessario visitare il sito indicato, registrarsi, prenotarsi e scegliere il punto della città da dove partire ed il punto in cui tornare: stiamo effettuato degli esperimenti per rendere il servizio più importante nel corso della prossima stagione. Se dovesse avere un feedback positivo, studieremo quest’attività e capiremo come proporlo per la prossima annata sportiva: se ci saranno più pullman da utilizzare, sarà necessario trovare delle aree utili per il carico e lo scarico dei tifosi. Abbiamo selezionato la gara con l’Inter per effettuare quest’esperimento essendoci molta richiesta per la partita e, quest’esperienza, ci permetterà di lavorare molto su questo progetto in estate. Il nostro obiettivo è analizzare al meglio i flussi dei nostri tifosi per rendere il servizio di bus sharing molto efficiente anche per i sostenitori che accorrono allo Stadio Olimpico da fuori Roma”.

CASO DE VRIJ - Un altro tema della partita, oltre alla qualificazione in Champions, è quello della presenza in campo o meno di De Vrij, all'ultima apparizione con la Lazio e che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter. Lo fareste giocare? Votate nel nostro sondaggio.

La migliori giocate di De Vrij con la Lazio