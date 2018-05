Immobile: «Milan? Ci pensano i miei agenti, sto bene alla Lazio»

NAPOLI - «Sono molto emozionato per questo premio. Vorrei essere d'esempio a tutti i ragazzi che vivono una situazione difficile come l'ho vissuta io a Napoli». Così Immobile a margine della conferenza stampa di Football Leader 2018 dove è stato premiato come giocatore dell'anno. «Niente Mondiale e Champions? La mia famiglia e i miei manager sanno cosa ho passato dopo la sconfitta con la Svezia. Per la Champions ce l'abbiamo messa tutta e per ciò che abbiamo fatto in tutta la stagione la meritavamo noi», ha detto il capocanniere della serie A.

Football Leader 2018, Immobile premiato come giocatore dell'anno

LE VOCI DI CALCIOMERCATO - «Non c'è bisogno di ribadire i miei sentimenti verso la Lazio, ma certo avendo fatto così tanti gol qualcosa uscirà dalle voci di calciomercato. Io sono tranquillo, faccio lavorare i miei agenti, ora mi dedico alla Nazionale e poi alle vacanze», ha spiegato Immobile rispondendo ai giornalisti in merito alle voci di mercato su un interesse del Milan. Il bomber biancoceleste aggiunge: «Io resto tranquillo, sto bene alla Lazio, ci siamo stabiliti bene a Roma io e la mia famiglia. Sono in un club che mi ha dato tanto e a cui io ha dato tanto, poi inevitabile che facendo tanti gol iniziano a girare voci, ma c'è tutta l'estate ora in cui voglio rilassarmi, a queste cose di mercato ci pensano altri».

ALCUNI DEI GOL PIÙ BELLI DI IMMOBILE IN MAGLIA LAZIO (VIDEO)