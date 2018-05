La Lazio apre il nuovo store a Piazza di Spagna

ROMA - Riuscire a fare una foto alle vetrine senza rischiare di "impallarle" con i passanti è complicato. Fiumi di turisti attraversano via di Propaganda per raggiungere, o lasciare, piazza di Spagna. Un commerciante non può chiedere di meglio. Claudio Lotito ha scelto il posto giusto, a contare i gruppi in gita lungo le vie del centro, per aprire il nuovo negozio ufficiale della S. S. Lazio. Mancava un luogo di riferimento dei colori biancocelesti nel cuore di Roma.

Ecco dove aprirà il nuovo negozio ufficiale della Lazio

Fatta esclusione per il punto vendita della Macron a Piazza San Silvestro, infatti, fare shopping "made in Lazio" costava chilometri. Centri commerciali attorno alla città ma nulla nei luoghi dove la Lazio è nata. Non parliamo di Piazza della Libertà, zona Prati, ma di via di Propoganda, appunto, a due passi dalla scalinata di Trinità dei Monti. Nel palazzo dove ha vissuto uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, qui Gian Lorenzo Bernini morì nel 1680, troveranno dunque spazio le maglie e i gadget ufficiali della Lazio e anche la biglietteria ufficiale del club.

Festa Lazio con i giocatori in uno store ufficiale

I lavori di ristrutturazione inizieranno presto. Ci sarà da rimettere a nuovo 170 mq di area commerciale presa in affitto per i prossimi 12 anni. La trattativa con i proprietari, come da tradizione per il presidente, è durata moltissimo. Alla fine Lotito è riuscito però a strappare un buon prezzo per quello che una volta era il "Propaganda Store". L'attività precedente era, guarda caso, dedicata proprio all'abbigliamento sportivo con le maglie ufficiali delle squadre di tutto il mondo. Questa volta, però, ci saranno in esclusiva solo quelle della Lazio.

Nei prossimi giorni sono in programma altri sopralluoghi degli architetti che si occuperanno della ristrutturazione. La Macron, grazie al suo know how nel settore, seguirà il progetto. L'obiettivo è quello di avere lo store pronto per la nuova stagione, a settembre. In un primo momento Lotito aveva pensato a un punto vendita a Largo del Nazareno ma, alla fine, lo studio di costi e incassi ha promosso via di Propaganda. "Propaganda Lazio", suona bene no?