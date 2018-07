Inzaghi: «Ronaldo è uno stimolo per la Lazio e per l’intera Serie A»

ROMA - «Cercheremo di dare del filo da torcere a Cristiano Ronaldo, alla Juventus, alla Roma, all'Inter e a tutte le altre concorrenti come sempre». È la risposta di Simone Inzaghi a chi gli chiede cosa porterà il portoghese alla Serie A. «Penso che CR7 sia un bene per il calcio italiano, un grandissimo campione che ha vinto tutto, come le ultime 3 Champions, è uno stimolo per me e per i miei ragazzi» ha concluso l'allenatore della Lazio a margine della presentazione ufficiale della squadra nella sede del comune di Auronzo di Cadore, dove sta svolgendo il ritiro. (in collaborazione con Italpress)