Lazio, Lo Monaco: «Gomez a un passo. Amichevole di celebrazione a Catania"

ROMA - L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco, ai microfoni di 'Radio Incontro Olympia', svela importanti novità relative alla trattativa fra Lazio ed Atalanta per Alejandro Gomez, con tanto di invito ufficiale rivolto a Lotito, al fine di celebrare l'acquisto del Papu con un'amichevole nel capoluogo di provincia siciliano, dove, tra l'altro, il fantasista italo-argentino ha mosso i suoi primi passi nel calcio che conta: «Ho portato Gomez in Italia, a Catania già infiammava il pubblico come senz’altro potrà fare con i supporters laziali. Il matrimonio fra la Lazio ed il Papu si potrà consumare. Lotito e Tare fanno bene ad accontentare un allenatore come il loro che tanto ha fatto e molto alla Lazio potrà ancora fare: Inzaghi, che ha messo l’argentino in cima alla sua lista della spesa. Gasperini rappresenta l’ultimo ostacolo da superare per la conclusione felice dell’operazione. Lotito? Il suo merito è già quello di aver portato il prezzo del cartellino di Gomez a parametri più che accettabili, perché se l’Atalanta parte da 20 milioni e la Lazio da 10, a 14 o 15 sarà un affare da chiudere visti i prezzi che girano soprattutto in Italia. Colgo l’occasione per invitare in Sicilia Claudio Lotito e la squadra biancoceleste per un’amichevole di celebrazione del Papu Gomez con la sua nuova maglia davanti ai suoi vecchi tifosi».

