Immobile: «Rinnoverò con la Lazio»

ROMA - "Il rinnovo con la Lazio? Il presidente (Lotito, ndr) e il direttore sportivo (Tare, ndr) mi hanno chiamato: ci fidiamo uno dell'altro, di questo sono felice. Sono uomini di parola: ora il direttore è impegnato ma faremo tutto appena sarà possibile". Queste le parole dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, corteggiato dal Milan nelle ultime settimane di mercato. "Quando uno fa così bene e segna così tanti gol è normale che venga corteggiato - ha sottolineato il calciatore napoletano in conferenza stampa ad Auronzo dove la Lazio è in ritiro - Io sono sempre rimasto sereno: ho firmato l'ultimo contratto con la Lazio lo scorso novembre, rifarlo dopo così poco tempo è un motivo d'orgoglio per me".

Lazio, tre gol alla Triestina ad Auronzo di Cadore

"Ronaldo in Serie A? Quando l'ho saputo ho pensato che per fortuna ho fatto in tempo a vincere la classifica marcatori". Questa la battuta dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A nell'ultimo campionato."Sarà difficilissimo da affrontare, per la squadra e per me a livello individuale - ha aggiunto il campano parlando del portoghese, nuovo rinforzo della Juventus - Punterà a diventare il bomber dei bomber anche qui in Italia dopo quanto fatto in Spagna. I miei obiettivi? Tutti si aspettano tanto, non si possono segnare sempre 41 gol a stagione ma proviamo a fare il massimo. Non prometto reti, ma la maglia sempre sudata: i gol dipendono anche da altre cose, per esempio dal lavoro del resto della squadra", ha concluso Immobile in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore. (ha collaborato Italpress)