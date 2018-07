Calciomercato Lazio, Wesley: «Resto al Bruges»

ROMA - Wesley Moraes Ferreira da Silva, attaccante brasiliano in forza ai belgi del Bruges ed oggetto del desiderio di Igli Tare per il ruolo di vice-Immobile, non si ferma più. Dopo il gol decisivo segnato in Supercoppa, lo scorso 22 luglio contro lo Standard Liegi, il 21enne si è ripetuto oggi, con una doppietta rifilata all'Eupen. La trattativa tra Lazio e Bruges, però, ha subito dei rallentamenti nelle ultime settimane, complici anche le difficoltà riscontrate dalla dirigenza biancoceleste nel piazzare sul mercato Caicedo. Al termine dell'incontro, in zona mista, è stato lo stesso Wesley a spegnere (definitivamente?) le voci circa un suo approdo in Italia: «Resto a Bruges. Voglio giocare la Champions League e ho solo 21 anni. C'è tempo». Non ci è dato sapere se le dichiarazioni siano sincere o imposte dalla società (irremovibile sulla richiesta di 15 milioni di euro per il cartellino, cifra ritenuta eccessiva da Lotito): ad ogni modo, non si farà trovare impreparata la Lazio, che ha messo nel mirino con sempre maggior decisione Lucas Perez dell'Arsenal (lo scorso anno in prestito al Deportivo La Coruña).

