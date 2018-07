Lazio, Anderson amaro: «Anche dopo l'infortunio, Inzaghi non mi faceva giocare»

ROMA - L'addio di Felipe Anderson ha diviso in due la tifoseria della Lazio. A chi non gli ha mai perdonato una certa discontinuità di rendimento, si è contrapposto chi, invece, non ha potuto fare a meno d'innamorarsi del suo infinito talento, seppur spesse volte rimasto inespresso. Dallo scorso 15 luglio, il riccioluto fantasista brasiliano è un nuovo calciatore del West Ham e, come si apprende da 'theguardian.com', non ha ancora del tutto smaltito le difficoltà riscontrate nella scorsa stagione, al netto delle frizioni avute con Simone Inzaghi: «Mi sono infortunato e la squadra aveva fatto bene anche senza di me. Quando sono tornato in palestra e ho ritrovato la mia forma fisica, l'allenatore ha continuato a scegliere coloro a cui si era affidato durante la mia assenza. E lo capivo. Però quando ho avuto la possibilità di venire qui al West Ham, sono stato davvero felice per questa opportunità».

