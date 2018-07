Lotito senza limiti: «Le mie risorse a disposizione del Bari»

ROMA - «Bari merita una soluzione definitiva, stabile e solida, ritengo ci siano le condizioni per ripartire bene. Non voglio fare alcun tentativo, farei questa operazione solo se sono ben accetto da tutti. Sarei felice di mettere le mie risorse a disposizione per questa squadra. Qualora dovessi avere riscontro dell’accettazione della possibilità di poter intervenire, lo farò subito con organizzazione e mezzi importanti». Claudio Lotito, già Presidente di Lazio e Salernitana, rende noto il proprio interesse a rilevare i "Galletti", da poco esclusi dal campionato di Serie B a seguito del fallimento della società. «Abbiamo comunicato verbalmente la nostra intenzione di intervenire – ha commentato Lotito ai microfoni di 'TuttoBari.com' –. Questa può essere esercitata direttamente o indirettamente. La norma dà al sindaco la possibilità di decidere come meglio crede. Se il sindaco ci darà l’ok, domani procederemo con la costituzione della società. Noi abbiamo già pronta la documentazione necessaria per dimostrare il nostro piano di sviluppo, anche sul piano delle risorse».

