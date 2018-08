Arsenal-Lazio in diretta LIVE: segui la gara in diretta

ROMA - Amichevole di lusso alla Friends Arena di Stoccolma per la Lazio di Simone Inzaghi: i biancocelesti saranno infatti impegnati nel primo test di grande livello internazionale contro l'Arsenal di Emery, che domenica 12 esordirà in Premier contro il City di Guardiola. Inzaghi è alla ricerca delle prime grandi risposte dopo il ritiro di Auronzo per capire la caratura di questa squadra. Dal canto suo Emery vuole continuare la striscia di risultati positivi in campo internazionale dopo i successi con Chelsea e Psg, fresco di Supercoppa francese vinta contro il Monaco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ARSENAL (4-4-2): Leno; Lichtsteiner; Chambers; Holding; Maitland-Niles; Nelson; Xhaka; Torreira; Iwobi; Lacazette; Nketiah. All. Emery

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace; Acerbi; Radu; Basta; Parolo; Leiva; Murgia; Lulic; Luis Alberto; Caicedo. All. Inzaghi

TV: Lazio Style Channel (canale 233 di Sky)