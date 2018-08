Lazio, rebus Milinkovic: proposte dall'estero

ROMA - È sul filo, in bilico, con la testa alla Lazio e uno sguardo al calendario, perché da qui al 17 agosto può ancora succedere di tutto. «Non si sa mai nel calcio» ha spiegato Milinkovic a Stoccolma e le sue parole sono in linea con le dichiarazioni rilasciate dal ds Tare venerdì a Formello. La società non esclude la conferma del gioiello serbo ma neppure l’ipotesi di cederlo a dieci giorni dal gong delle trattative. Si preannunciano ore di totale incertezza perché si vede poco, quasi niente, dietro la cortina fumogena alzata dai dirigenti e dagli agenti del centrocampista serbo. E’ come se stesse per succedere qualcosa, sono sensazioni, ma prendono corpo ogni giorno di più, aumentano gli interrogativi invece di essere spazzati via. Degli avanzamenti ci sono stati, relativi all’ultimo viaggio romano di Matjea Kezman e Uros Jankovic, i procuratori di Milinkovic, venerdì a Roma. Hanno visto Tare e si sono confrontati con la Lazio. Potrebbero avere in mano una proposta per il centrocampista serbo, non proprio in linea con le richieste di Lotito, ma interessante, forse vicina o almeno da considerare. Forse agiscono da intermediari. Sono ripartiti e terranno i contatti con la società interessata. Da Inter, Milan e Juventus piovono solo smentite. Non stanno lavorando su Milinkovic.

ATTESA - Bisogna guardare all’estero e allora si torna al solito punto di partenza: Real. Da sempre il club spagnolo è stato in pole e sarebbe la meta preferita da Sergej. Ma non arriva alle cifre ipotizzate da Lotito (155 milioni). Le valutazioni del mercato, dopo Ronaldo e Higuain, si sono sgonfiate. E forse anche il presidente della Lazio, nonostante esibisca la solita fermezza, a 120- 130 milioni ci penserebbe a dire no e lo lascerebbe partire. Chi fa il vero conto alla rovescia è Inzaghi. Con Milinkovic è convinto di giocarsela per i primi cinque posti, forse per ritentare l’assalto Champions.

