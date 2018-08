La Lazio e Milinkovic si divertono sui kart, Cataldi il più veloce

ROMA - Prima di corsa sul campo, poi in pista. Doppia seduta particolare per la Lazio nel ritiro tedesco di Marienfield, dove al mattino i biancocelesti si sono allenati agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff in vista del debutto in campionato fissato per sabato 18 agosto all'Olimpico contro il Napoli per poi sfidarsi nel pomeriggio in una appassionante corsa sui cart. Tra i più divertiti Sergej Milinkovic-Savic, immortalato in un simpatico scatto pubblicato dalla società biancoceleste sul proprio profilo Twitter in attesa di conoscere il suo futuro. Dopo 10 giri in testa al gruppo c'era Angelo Peruzzi - davanti a Marco Parolo e Ciro Immobile - ma alla fine della corsa il più veloce è stato Danilo Cataldi.

BERISHA E RADU AI BOX - Nell'allenamento tattico intanto Inzaghi ha fatto ancora a meno del nuovo arrivato Valon Berisha, bloccato da un problema muscolare. Oggi riposo anche per Stefan Radu. «La preparazione estiva è molto importante, ci attende una stagione lunga con tantissime gare e sappiamo che la forma fisica e' fondamentale per il nostro gioco - ha sottolineato intanto Patric ai microfoni della televisione ufficiale biancoceleste - Stiamo lavorando molto anche sul piano mentale, a questi livelli fa la differenza». Sul fronte mercato, è ancora un rebus - come detto - il futuro di Milinkovic-Savic: la società ha finora declinato le proposte arrivate perché aspetta un'offerta superiore ai cento milioni di euro. Oggi pomeriggio libero per la Lazio, domani la ripresa. La settimana si chiuderà domenica pomeriggio con l'amichevole contro il Borussia Dortmund in programma a Essen con fischio d'inizio alle 17.30.