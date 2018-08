Lazio, il musicista Anderson cerca spazio nell'orchestra di Inzaghi

ROMA - Trovare un posto nell'orchestra di Simone Inzaghi, forte di automatismi ormai collaudatissimi, non sarà facile ma Djavan Anderson proverà comunque a ritagliarsi il suo spazio in biancoceleste. Il 23enne terzino destro olandese (di origini giamaicane) arrivato dal Bari intanto stupisce fuori dal campo, dimostrandosi un abile musicista in un video postato dalla Lazio sul proprio profilo Twitter, in cui lo si vede alle prese con le note e i tasti del pianoforte mentre suona un brano della colonna sonora del celebre film 'Il favoloso mondo di Amélie', scritta dal compositore Yann Tiersen. Un modo per stemperare la tensione prima del match amichevole contro il Borussia Dortmund...

La squadra è arrivata ad Essen!



