Tare: «La rosa della Lazio è da Champions»

ROMA - Avvio di stagione difficile in casa Lazio. Non solo e non tanto per la sconfitta interna contro il Napoli, quanto per alcune frazioni interne tra la società e il tecnico Simone Inzaghi. A testimoniare le differenti vedute ci sono le dichiarazioni delle ultime ore, in particolare gli importanti obiettivi ribaditi dal direttore sportivo Igli Tare nell'intervista rilasciata all'emittente tedesca Sport1: "La Lazio è pronta per il prossimo passo, ma non possiamo parlare ancora di scudetto - ha sottolineato il dirigente albanese - Siamo comunque fiduciosi: la nostra rosa vale i primi quattro posti e la qualificazione alla prossima Champions è un obiettivo realistico".





VERSO LA JUVE - Inzaghi si è concentrato in queste ore sul lavoro, perché la difficile sfida contro la Juventus si avvicina: sabato pomeriggio Lulic e compagni proveranno a strappare almeno un punto allo Stadium. Non sarà affatto semplice, nonostante il sostegno di oltre duemila tifosi che seguiranno la squadra a Torino: Inzaghi spera di recuperare Marusic, frenato da un problema alla caviglia ma oggi tornato quanto meno a correre, pero' non potra' contare sugli infortunati Luiz Felipe e Berisha, bloccati da problemi muscolari.