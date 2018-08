Lazio, Inzaghi fa studiare Cristiano Ronaldo sugli smartphone

ROMA - Lotito, nei fuorionda-baraonda, ha l’amplificatore incorporato. Inzaghi ha scelto una tecnologica diversa: è l’assistente vocale dei suoi giocatori in quanto a preparazione tecnico-tattica. Da più di un anno ha impostato un sistema integrato di allenamento, via whatsApp. A due giorni da Juve-Lazio si rende ancora più utile. C’è Ronaldo sugli smartphone dei difensori biancocelesti. Su ogni device (smartphone o tablet, a piacimento) sono disponibili i video di CR7, i suoi colpi, i suoi movimenti, sono aggiornati al match col Chievo (esordio della Juve nel campionato 2018-19). Ogni giocatore della Lazio, per ogni partita, può disporre di immagini e dati degli avversari. I difensori degli attaccanti rivali, i centrocampisti dei dirimpettai di ruolo, gli attaccanti dei difensori che si troveranno di fronte. E’ un metodo “hi-tech” che ha aiutato in passato e che viene riproposto di stagione in stagione. Un’analisi dettagliata è stata sviluppata in vista dell’incrocio con CR7. Simone, volendo, potrebbe sviluppare un’app buona per Android e iPhone. Con il sistema scelto permette ai suoi uomini di restare connessi h24, di vedere e rivedere le immagini dei rivali quando preferiscono. Ronaldo è il giocatore più seguito, più studiato, più conosciuto assieme a Messi. Studiarlo è un conto, fermarlo è un altro. Non basta conoscere, non basta esercitarsi virtualmente per arginarlo. Ma qualche indicazione può rendersi utile.

