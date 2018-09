Milinkovic, il rinnovo con la Lazio è a un passo

ROMA - Questione di giorni perché il feeling già esiste. La Lazio e Milinkovic s’apprestano ad ufficializzare il rinnovo fino al 2023: un anno in più di durata, 3 milioni più bonus l’ingaggio, nessuna clausola di rescissione presente nel contratto. C’è stato un nuovo incontro ieri a Roma tra i manager del Sergente e il club biancoceleste. Per la Lazio il colpo è doppio: Sergej è rimasto e per firmare non ha imposto l’inserimento di un prezzo prefissato per liberarsi, né sopra né sotto i 100 milioni di euro. Se l’ha chiesto gli è stato detto di no. Lotito, su questo aspetto, è stato chiaro. Il presidente è dunque nelle condizioni di decidere il prezzo senza condizionamenti. L’anno scorso, dopo il record di gol in A (12), il presidente per lui ha chiesto 150 milioni salvo poi scendere a 120.

Milinkovic è una delle stelle di Inzaghi. A Milinkovic sarà riconosciuto un ingaggio record per le tasche di Lotito. E’ lo sforzo che il presidente ha deciso di compiere per premiare il Sergente e Immobile. I due contratti costeranno alla Lazio circa 12 milioni lordi. Il Sergente cerca il gol in campionato, il primo dell’anno. E’ ancora a secco. Siamo alla vigilia del primo tour de force stagionale. Inzaghi s’affiderà a Sergej a Empoli e a tutti i fedelissimi. Non dovrebbero esserci sorprese, l’undici scelto per il Castellani è lo stesso che ha giocato a Torino contro la Juve e all’Olimpico contro il Frosinone.