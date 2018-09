Simone Inzaghi: Complimenti al Bologna. Milinkovic più gioca meglio è

ROMA - "Siamo alla quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, ma dobbiamo correre perche' la Serie A non aspetta, non si ferma. Milinkovic-Savic ritrovato? Gli avevo detto di giocare tranquillo, perche' tutto sarebbe venuto da solo. Lui ha solo 22-23 anni, capisce molto bene l'italiano e ha sentito qualche critica, io ho cercato di dargli continuita' perche' piu' gioca e meglio e'". Così Simone Inzaghi ai microfoni di Sky. Elogi per Caicedo, schierato titolare: "Io scelgo in base a quello che vedo. Felipe giovedi' aveva fatto una partita incredibile, e' un grande lavoratore, cerca sempre di mettermi in difficolta'. Ha davanti giocatori forti ma tutte le volte che l'ho chiamato in causa ha risposto bene - ha rimarcato il tecnico della Lazio - L'ho voluto fortemente tenere con me qui a Roma perche' credo ciecamente in lui. Ora devo avere la forza e la voglia di coinvolgere tutti i giocatori della rosa".

Lazio, che poker al Genoa: doppio Immobile, Caicedo e Milinkovic

BOLOGNA, CHE IMPRESA. BRAVO PIPPO - "Per il Bologna battere la Roma e' stata un'impresa, sono stati bravi. Non ho ancora parlato con Pippo, ma i suoi ragazzi meritano i complimenti, hanno sicuramente fatto una grande partita". Con queste parole l'allenatore ha fatto i complimenti al fratello Filippo che con il suo Bologna ha battuto la Roma. "Nei giorni scorsi ho parlato con Pippo, gli ho detto di restare tranquillo perche' nel calcio si fa in fretta a dare giudizi. Sicuramente nelle prime partite il Bologna non aveva avuto gli episodi a favore, ma Pippo sa che col lavoro portera' la squadra in acque tranquille".