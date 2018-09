Lazio, Inzaghi e Correa in coro: «Testa al derby»

ROMA - «Oggi abbiamo disputato una buona gara. Il derby con la Roma? È una partita a sé, dovremo fare del nostro meglio. La Roma ha tantissimi elementi, ma noi veniamo da una buona striscia di vittorie e non vogliamo fermarci». Così Simone Inzaghi ha parlato al termine di Udinese-Lazio 1-2, match della sesta giornata di Serie A alla Dacia Arena. «I ragazzi sono stati bravi perché sapevamo di dover giocare contro una buona squadra che ci ha creato problemi - ha spiegato il tecnico biancoceleste ai microfoni di Sky Sport - Nel primo tempo abbiamo gestito bene la palla, poi abbiamo fatto due ottimi gol. Perché sono senza voce? C'è stata un po' di sofferenza nel finale, in occasione del gol di Nuytinck ci siamo fatti trovare impreparati e gli ultimi dieci minuti sono stati piuttosto movimentati». Protagonista del match Joaquin Correa, autore del secondo gol: «Oggi ha fatto benissimo, si sta inserendo bene e ha margini di miglioramento. Può giocare con Luis Alberto che nella scorsa stagione ha giocato spesso da mezzala», ha osservato Inzaghi che poi ha concluso: «Dobbiamo fare meglio della scorsa stagione, le aspettative su di noi si sono alzate e le avversarie si sono rinforzate. I giocatori mi seguono, la speranza è tanta. Abbiamo una buonissima rosa a disposizione e sono contento di quel che i ragazzi stanno facendo, ma vedremo quel che dirà il campo».

CORREA - «Stiamo già pensando al derby di sabato contro la Roma che è la partita più importante per noi. Ora dobbiamo riposare per essere al 100% a disposizione del mister». Così Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Sky Sport. All'esordio dal 1' in campionato, è arrivato anche il primo gol per l'ex Siviglia che ha una dedica speciale: «Sono veramente felice per il sostegno dei miei compagni in questi giorni. Questo fa una squadra: voglio ringraziarli. Luis Alberto? Lui è un grande amico e un grande giocatore. Mi ha sempre fatto sentire a casa». (In collaborazione con Italpress)