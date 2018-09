Lazio, ecco i convocati di Inzaghi per il derby: non c'è Radu

ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha convocato 23 giocatori per il derby di oggi alle 15 contro la Roma. In elenco non c'è Radu che ieri ha saltato la seduta di rifinitura.

I CONVOCATI - Questa la lista:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Wallace.

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile. (In collaborazione con Italpress)