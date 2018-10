LONDRA - Le big della Premier League tengono d'occhio Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il "Mirror", in occasione della vittoria della Lazio sul Genoa per 4-1, osservatori di Manchester City, Liverpool e Tottenham erano sugli spalti dell'Olimpico per osservare da vicino il 23enne centrocampista serbo. Al momento, però, non ci sarebbe alcuna offerta concreta. (Ha collaborato Italpress).