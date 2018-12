Lazio, Diaconale attacca: «I tedeschi come un'orda barbarica»

ROMA - Hanno fatto il bello e il cattivo tempo, senza contegno. I tifosi dell'Eintracht di certo non hanno dato prova di civiltà nella giornata di ieri, sia prima dell'arrivo allo stadio Olimpico, quando hanno riempito di rifiuti Piazza del Popolo trasformandola in un tapppeto di immondizia, sia durante la partita di Europa League contro la Lazio. Scontri con la polizia, disordini, tentativi di invasione di campo, c'è stato di tutto. Di quello che è accaduto ne ha parlato anche il portavoce biancoceleste, Arturo Diaconale, sulle frequenze di Lazio Style Radio: «Voglio manifestare un ringraziamento nei confronti dei tifosi della Lazio, che non hanno reagito alle provocazioni dei supporter avversari e dei dirigenti dell’Eintracht: erano stati loro a dire che la nostra è una tifoseria violenta. Abbiamo visto chiaramente che loro, arrivati a Roma in massa per una partita che non aveva nulla da dire, hanno compiuto ogni forma di prevaricazione dentro e fuori lo stadio. Ci sono pregiudizi sempre nei nostri confronti, ieri è stata la dimostrazione di quanto questi siano infondati. Bisognerebbe averli per chi quando va fuori dal proprio paese si comporta come un’orda barbarica».

I tifosi dell'Eintracht a Roma: Piazza del Popolo un tappeto di rifiuti

PRESIDENTE DELL'EINTRACHT - Poi Diaconale si è espresso anche sul presidente della squadra tedesca, Peter Fischer, che prima della sfida di andata tra Lazio ed Eintracht aveva messo in guardia i propri tifosi definendo quelli laziali dei violenti: «Credo che se il presidente avesse evitato di dire sciocchezze sui nostri tifosi tempo fa, sarebbe stato meglio. Spero eviti di farlo anche in futuro. A parti invertite ci avrebbero massacrato mediaticamente, mentre ora non sento nessuno che ne parla. Mi auguro che la UEFA intervenga, ma non con la solita multa ai danni della società. Il presidente della squadra tedesca ha sobillato i propri tifosi, questo non può essere ignorato», la conclusione di Diaconale.