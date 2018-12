Conceicao snobba Totti: «Non mi interessa quello che dice. Forza Lazio!»

ROMA - «Molto sinceramente, io mi preoccupo per le dichiarazioni di Ivo Vieira, il mio collega della Moreirense, con cui giochiamo in Coppa e che sta facendo la miglior stagione della sua storia. Non penso proprio a ciò che scrive la stampa italiana o a ciò che ha detto Totti». Nell'imminenza della sfida del suo Porto per la Coppa nazionale, il tecnico dei Dragoni Sergio Conceicao, secondo quanto riporta la stampa del suo paese, snobba il sorteggio di Champions League. «A tempo debito parleremo della Roma - aggiunge - e di ciò che significa la doppia sfida con loro. Anche perché intanto continuerò a dire 'forza Lazio!, visto che sono stato un suo giocatore". Immancabile poi l'attacco agli arcirivali del Benfica: «Certe considerazioni, come quella che il Porto è primo perché beneficia degli errori arbitrali, sono spazzatura. Siamo in testa al campionato perché siamo i migliori, la squadra più forte».