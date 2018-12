Lazio-Toro, Inzaghi: «Penalizzati dagli episodi». Tare: «Sconcertato»

ROMA - Otto ammoniti e due cartellini rossi, solo questo può dire molto della gara che è stata tra Lazio e Torino. Finisce con polemica sull'arbitraggio di Irrati, come un anno fa quando la direzione di Giacomelli fece discutere e non poco. Sull'1-1 di questo pomeriggio, protagonisti prima Belotti e poi Milinkovic, si è espresso Simone Inzaghi in conferenza stampa: «Sono andato dall'arbitro per paura delle proteste dei miei ragazzi: volevo tornare in campo 11 contro 11. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, visto che siamo stati penalizzati dagli episodi. Ci stava il doppio giallo su Izzo e altre situazioni sono sicuramente da rivedere. Meritavamo la vittoria, abbiamo avuto molte occasioni. Ci eravamo messi a 4 concedendo un'occasione e mezza. Una volta pareggiato mi sono rimesso con lo schieramento iniziale»

Lazio, pari col Torino e qualche rimpianto. Milinkovic, che perla!

ERRORI ARBITRALI - «Il rigore? Non mi va di parlarne, siamo stati penalizzati. Con il Torino siamo sfortunati, di sicuro abbiamo giocato contro una squadra forte. Meritavamo di vincere. Il rosso a Marusic? Non so bene cosa sia successo. Di arbitri non ho più parlato, gli errori di oggi sono sotto gli occhi di tutti. C'è amaro in bocca, ma siamo comunque quarti. Nel girone d'andata servirà fare di più».

TARE - Sulle decisioni prese da Irrati e contestate dalla Lazio ha detto la sua anche il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, che non era presente all'Olimpico ma ha voluto comunque far giungere le sue parole ai cronisti presenti allo stadio tramite il direttore della comunicazione Stefano De Martino: «Sono completamente sconcertato», questo il rammarico del ds.