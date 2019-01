Tare: «Lazio, questo è l'anno della Champions»

ROMA - "Per questo 2019 l'augurio è di raggiungere i nostro obiettivi che sono fondamentali per la crescita della nostra società. Da anni giriamo intorno alla Champions, penso che questo possa essere l'anno giusto sperando che l'anno nuovo porti serenità alla Var e agli arbitri". Così il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ai microfoni di Sky Sport 24 da Dubai, dove è in corso il Globe Soccer. Il ds biancoceleste non ha dimenticato le polemiche per gli ultimi episodi arbitrali che avrebbero danneggiato la squadra di Simone Inzaghi. "E' difficile dimenticare certe cose, dobbiamo essere corretti e rispettare le regole, ma c'è in gioco tanto e noi, oltre a essere bravi a portare rispetto, vogliamo essere rispettati", spiega Tare che sul mercato di gennaio dice: "Negli ultimi giorni ho incontrato tanti colleghi e tante persone importanti, ma il nostro sarà un mercato più di uscita che di entrata".

A Dubai con ogni probabilità verrà premiato Cristiano Ronaldo, fuoriclasse che ha rinforzato la Juventus ma che, secondo Tare, ha anche arricchito la Serie A in generale. "Per l'immagine del calcio italiano il suo acquisto è stato un evento importante, ha portato maggiore attenzione e - ha concluso il direttore sportivo della Lazio - ha aumentato il livello del campionato".