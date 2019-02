Festa Lazio sui social, Immobile: «Che cuore». Milinkovic: «Giustizia è fatta». E Correa cita l'inno

ROMA - La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia e lo fa dopo una partita ricca di emozioni, vinta contro l'Inter ai calci di rigore grazie alla super parata di Thomas Strakosha sul penalty calciato da Radja Nainggolan e con il tiro dal dischetto decisivo realizzato da Lucas Leiva. Non solo i rigori però perché la notte di San Siro ha vissuto di altri momenti palpitanti per i tifosi della Lazio: dal gol di Ciro Immobile nei tempi supplementari al rigore assegnato dall'arbitro Rosario Abisso con l'ausilio del Var poi trasformato da Mauro Icardi e che ha portato le due squadre allo lotteria dei rigori.

Lazio, i gol di Ciro Immobile

CHE GIOIA SUI SOCIAL! - Dopo il gol di Leiva è partita a San Siro la grande festa dei calciatori della Lazio che poi hanno continuato ad esultare anche sui social network per l'impresa nei quarti di finale di Coppa Italia. A cominciare da Strakosha che pubblica una sua foto mentre festeggia insieme ai suoi compagni di squadra e scrive: "Grazie ragazzi...semifinale #thankyougod". Grande gioia anche per Immobile che dice: «Emozionante, orgoglioso dei miei compagni... che cuore» aggiungendo alla fine del suo messaggio, unito ad una foto di esultanza dopo il gol del vantaggio, l'hashtag #forzalazio seguito da un cuore. Tantissimi i commenti e i like al messaggio dell'attaccante della Lazio: tra questi anche quello di Jessica Melena, moglie di Immobile, che srive «Il più forte».