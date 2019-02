Inzaghi: «Contro il Frosinone serve la vera Lazio. Romulo convocato»

ROMA - Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match di campionato contro il Frosinone. Il tecnico biancoceleste ha analizzato il momento della squadra, reduce dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, in vista del match dello Stirpe.

SUL FROSINONE - Inzaghi non sottovaluta il Frosinone, nonostante il penultimo posto in classifica: "Ha vinto la partita di Bologna, che è rimasto in 10 dal 14'. Abbiamo visto la partita di Udine, avrebbe meritato di più. Serve una partita importante, è una squadra organizzata, serve la gara da vera Lazio.Dovrò capire chi mi darà le garanzie per giocare. Chiamatelo turnover o come volete. Metterò la squadra più idonea per fare un grande partita."

CRESCE L'AUTOSTIMA - La Lazio si presenta a Frosinone carica per la vittoria ai rigori contro l'Inter in Coppa Italia: "La squadra coi successi prende sempre più autostima. Veniamo da un buon momento, da una qualificazione meritata, nonostante il rigore all'ultimo. La Juve e l'Inter sono il passato, dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato a Frosinone."

SUL MODULO - "Vedrò di partita in partita. sto provando situazioni diverse. Immobile e Correa con l'alternativa Caicedo mi stanno convincendo, così come Milinkovic e Luis Alberto mezzali."

SU ROMULO - Inzaghi ha spero parole di elogio per Romulo. Il nuovo acquisto biancoceleste si è aggregato alla squadra e potrebbe debuttare contro il Frosinone: "E un giocatore che ha fatto un'ottima carriera, voleva la Lazio a tutti i costi e questo è un buonissimo punto di partenza. È molto umile e domani verrà convocato, avrà le stesse opportunità di tutti gli altri. Con il nostro modulo sarà un'alternativa a Marusic, ci darà una mano con tutte le partite che dobbiamo affrontare."

INFORTUNATI E SQUALIFICHE - A Frosinone, la Lazio sarà priva di Wallace, Felipe e Lukaku oltre a Milinkovic squalificato: "Wallace ha avuto uno stiramento tra primo e secondo grado, non lo avremo per circa un mese. Ci dava una mano e delle soluzioni, a Milano stava facendo bene il terzo dopo aver fatto il centrale con la Juventus. Luiz Felipe sta meglio, proveremo a recuperarlo con l'Empoli, ieri gli esami hano dato esiti positivi. Oggi ha cominciato a forzare, ma domani non ci sarà. Lukaku sta facendo un lavoro a parte, sta seguendo un protocollo, ha un po' di problemi al tendine rotuleo. A parte Milinkovic squalificato sono tutti convocati."

L'ESULTANZA DI SAN SIRO - L'esultanza di Inzaghi al rigore di Lucas Leiva che ha regalato la qualificazione alla Lazio è diventata virale. Il tecnico ha precisato che non vi era alcuna rivalsa sull'Inter: "Era per i ragazzi e per i tifosi. Nessuna rivincita da parte mia con l'Inter. I ragazzi erano stati bravissimi con la Juve e i tifosi ci avevano trascinato all'Olimpico. La stessa cosa è successo giovedì a Milano."