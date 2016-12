Gattuso: «Contento per la Supercoppa del Milan»

PISA - «Dopo tante vittorie conquistate in questi anni, vedere come ha festeggiato Galliani ieri sera mi ha fatto piacere e non nascondo che sono contento per il successo del Milan». Lo ha detto Rino Gattuso, tecnico del Pisa, commentando il primo trofeo conquistato dai rossoneri dai tempi in cui lui vestiva quella maglia. «Montella è un bravo allenatore - ha aggiunto - ed è quello che gioca il calcio 'spagnolo' nel modo migliore in Italia. Il Milan ha dei buoni giovani e ieri, mentre festeggiavano, ho visto nei loro occhi tanta voglia. Penso che potranno crescere ancora e togliersi tante soddisfazioni».