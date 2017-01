Milan, a Udine out Calabria e Ely

Nell'elenco dei 24 che oggi pomeriggio voleranno in Friuli ci sono De Sciglio e Mati Fernandez.

INVIATO A CARNAGO - Niente trasferta a Udine per Calabria ed Ely (ad un passo dall'addio), mentre nell'elenco dei 24 convocati ci sono sia De Sciglio sia Mati Fernandez. Dopo l'allenamento svolto in mattinata a Milanello, Vincenzo Montella ha diffuso l'elenco dei giocatori che nel pomeriggio saliranno sul volo per il Friuli. Ecco la lista dei 24:

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari.

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez.

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Suso.