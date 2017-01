Montella: «Milan bello ma ingenuo: ho sbagliato anche io»

UDINE - Una sconfitta che brucia per il Milan quella di Udine, con Vincenzo Montella che mastica amaro dopo il 2-1 subito in rimonta dai suoi: «Se guardiamo il risultato c’è qualcosa che non va - ha detto l'allenatore milanista ai microfoni di “Serie A Live” in onda su Premium Sport -. Abbiamo iniziato bene e forse potevamo chiuderla e questo non è successo per merito, anche, dell’Udinese. Poi abbiamo preso un gol banale, che però può anche starci. Nel secondo tempo abbiamo cominciato ancora bene, tenendo la partita abbastanza sotto controllo, ma una seconda ingenuità ci ha punito. Dobbiamo migliorare ancora su molti aspetti, ma i ragazzi hanno complessivamente fatto una buona partita». Serie A: Udinese-Milan 2-1, le immagini della vittoria di Delneri A far masticare amaro Montella è soprattutto la seconda rete incassata: «Ripeto: dobbiamo essere più svegli, come nella situazione della sostituzione di De Sciglio un po’ ritardata dagli avversari. Abbiamo commesso un errore collettivo, me compreso: in attesa del cambio non abbiamo buttato la palla fuori e in dieci abbiamo incassato il gol. Tra l’altro, in questo caso, oltre al danno abbiamo anche subìto la beffa, perché il fallo che fa De Paul era da rosso e il gol del 2-1 lo ha segnato proprio lui».

Poi si passa all'analisi dei singoli: «Bacca? Non agevola il fatto che siamo una squadra che gioca molto nello stretto, mentre lui ha bisogno di spazi. Noi siamo così e lui è così: entrambi dobbiamo fare qualcosa di più per aumentare il feeling. Momento di flessione per Locatelli? Sbagliano i grandi, figuriamoci i ragazzini: si cresce anche attraverso gli errori e lui lo farà. Bonaventura? Problema all’adduttore, lo valuteremo nei prossimi giorni. Stesso discorso per De Sciglio: non penso sia qualcosa di grave, ma ha preso una botta importante». Milan, Deulofeu sfida la maglia numero 7: dopo Shevchenko solo flop Infine una battuta sul calciomercato: «Veloso pista per il mercato? Non ne abbiamo parlato, abbiamo già nove centrocampisti in rosa e quindi non ne vedo il bisogno».

