Milan: Bonaventura si opera, De Sciglio torna a marzo

Per il centrocampista rossoneri stagione che rischia di essere finita, il terzino fermo per circa un mese

MILANO - Rischia di essere finita la stagione di Giacomo Bonaventura. Il giocatore del Milan ha riportato "una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra e pertanto necessita di intervento chirurgico che sarà effettuato dal Professor Sakari Orava nei prossimi giorni". Si tratta di un'operazione che in genere richiede circa quattro mesi di recupero. Brutta tegola per Vincenzo Montella che, nonostante sia riuscito a dare un'identità al Milan, vive il suo momento più difficile. Crisi di crescita, l'ha definita l'allenatore dopo la sconfitta di Udine che ha rispedito i rossoneri al settimo posto. Il quadro è ancora più preoccupante alla luce della prognosi degli infortuni di Mattia De Sciglio e quello, piu' grave, di Giacomo Bonaventura: il terzino starà fermo 3-4 settimane. De Sciglio si è presentato alla clinica La Madonnina aiutandosi con le stampelle e con un tutore alla caviglia destra, colpita duro da Rodrigo De Paul nell'azione che ha preceduto il tanto contestato secondo gol dell'Udinese. "Trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso - è la diagnosi resa nota dal Milan -. I tempi di recupero verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico".

