Serie A Milan, Antonelli rientra con il gruppo

MILANO - Ripresa dei lavori in casa Milan. Al Centro Sportivo di Milanello, infatti i rossoneri si sono ritrovati oggi, dopo l'allenamento facoltativo della giornata di domenica in seguito alla vittoria per 3-1 contro il Chievo. L'unica seduta di giornata, diretta dal tecnico Monella è iniziata intorno alle 11.30. Il programma ha previsto un lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo sabato, mentre per gli altri esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto sul centrale. I portieri, invece, hanno lavorato sul campo rialzato. Per la giornata di domani, in programma una nuova seduta mattutina: si parte alle 11.30.

I SINGOLI - All'allenamento di oggi ha presto parte, assieme al resto del gruppo, anche Luca Antonelli, che ha ripreso ad allenarsi insieme ai propri compagni di squadra dopo la lesione al soleo del polpaccio destro.

