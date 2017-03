Juventus-Milan: Bacca, rissa sfiorata con l'arbitro a fine partita VIDEO

ROMA - Il post Juventus-Milan - con il rigore concesso ai padroni di casa all'ultimo secondo (GUARDA LA SEQUENZA)- non è stato dei più sereni. Tra i più nervosi c'è stato sicuramente l'attaccante colombiano Carlos Bacca. Uscito al 55' minuto a causa di un piccolo problema muscolare, l'ex Siviglia, visibilmente infastidito da quanto accaduto negli ultimi minuti di gara, al fischio finale è rientrato in campo, avvicinandosi in modo minaccioso ad uno degli arbitri di porta (Doveri) e chiedendogli a brutto muso spiegazioni riguardo il penalty concesso agli avversari. Soltanto il pronto intervento di Montella e Galliani, anch'egli sceso in campo nel finale per mostrare il proprio disappunto, hanno impedito che Bacca potesse venire alle mani con Doveri.

Bacca perdeu a linha pra cima do árbitro após o final da partida. Precisou ser contido pelo Montella e pelo Galliani. GRANDE, @carlos7bacca! pic.twitter.com/TFlSbGEyO5 — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 10 marzo 2017