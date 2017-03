Serie A Milan, Abbiati: «Donnarumma è il nuovo Buffon»

MILANO - "Mi sorprende la passione che ha Gianluigi Buffon, e pensare che ha un anno meno di me". Christian Abbiati si è ritirato dal calcio giocato, ma non ha smesso di seguirlo e, in particolare, di tifare per il suo Milan. Anche se, come ha rivelato ai microfoni di Radio 24 nel programma "Tutti convocati", l'ambiente rossonero è cambiato. "Giocare in una squadra vincente ti aiuta. Io ho smesso perché era un anno difficile, con tutte le dicerie sul cambio di società. Ho deciso di smettere perché mi pesava un po' andare a Milanello. Non è facile ammetterlo, ma ho perso la passione. Avevo un altro anno di contratto, ma ho preferito prendere la mia strada, ed è stata la soluzione migliore, ho lasciato spazio a Donnarumma ed Alessandro Plizzari".

FENOMENO DONNARUMMA - Abbiati si è soffermato sui giovani portieri italiani, tutti in rampa di lancio: "Donnarumma, Plizzari, Meret. Vedete? La nostra scuola funziona ancora. Donnarumma poi ha dei numeri incredibili e può migliorare ancora. Sa gestire la pressione di un grande club e non si accontenta, gli piace il suo lavoro. Può migliorare ancora di più con i piedi, ma da quando lo conosco è gia' migliorato tanto anche lì. Ha tutto per diventare il nuovo Buffon".

