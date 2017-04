L'attaccante esterno è in permesso concordato con il club per la nascita della figlia

MILANO - Deulofeu non si sta allenando a Milanello e la sua presenza è in dubbio per la prossima sfida, quella interna contro il Palermo. L'attaccante esterno si trova in Spagna (già da ieri), a Barcellona, per assistere alla nascita della sua prima figlia che si chiamerà Sara. Lo rivela Sport. Deulofeu è in permesso concordato con il Milan che spera comunque di riabbracciarlo prima di domenica.

