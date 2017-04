Cessione Milan, ci siamo: tutti gli aggiornamenti sul closing

Oggi l'appuntamento decisivo presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners: il Milan è pronto a cambiare proprietà quando l'ad di Fininvest, Danilo Pellegrino, firmerà il documento per la cessione del 99,93% delle azioni, a fronte del versamento dei 270 milioni di euro mancanti

MILANO - Ci siamo, oggi è il giorno decisivo: closing e incontro ad Arcore tra la nuova proprietà e Silvio Berlusconi. Dopo due rinvii, le parti escludono intoppi dell'ultima ora. Si stanno preparando i comunicati e i discorsi per la conferenza stampa di domani mattina. Il più atteso è ovviamente quello di Li Yonghong. Si attende di conoscere ambizioni e possibilità finanziarie del nuovo Milan, ma anche qualcosa di più sul personaggio che succederà a Silvio Berlusconi, di cui non si sa molto a parte l'età, 48 anni, e il valore del patrimonio, attorno ai 500 milioni di euro, più o meno il prezzo del Milan, debiti esclusi.

IL CAMBIO - Oggi, dunque, l'appuntamento decisivo presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners: il Milan cambierà proprietà quando l'ad di Fininvest, Danilo Pellegrino, firmerà il documento per la cessione del 99,93% delle azioni, a fronte del versamento dei 270 milioni di euro mancanti, come previsto dal contratto di agosto, aggiornato per l'ultima proroga.

ECCO FASSONE E HAN LI - Scortati da tre guardie del corpo, David Han Li e Marco Fassone hanno fatto il loro ingresso nel palazzo sede dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, dove andrà in scena il closing per il passaggio di proprietà del Milan dalla Fininvest di Silvio Berlusconi al cinese Li Yonghong.

Il braccio destro di Li e il futuro ad rossonero hanno attraversato a piedi piazza Belgioioso senza rilasciare dichiarazioni, con le tre guardie del corpo che li scortavano attraverso la folla di giornalisti, fotografi e operatori tv. Poco prima dei due futuri manager del Milan, avevano raggiunto lo studio legale l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e il responsabile business development Alessandro Franzosi, i due manager della holding della famiglia Berlusconi che in questi due anni hanno gestito la trattativa per la cessione del club.

