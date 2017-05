Serie A Milan, Vangioni: «Atalanta? E' come una finale»

MILANO - Mancano due giorni all'anticipo di campionato tra Atalanta e Milan, scontro al sapore d'Europa. Vangioni inquadra così la sfida: "La squadra si sta allenando bene, sono fondamentali i tre punti - spiega il difensore a Milan Tv - perché sono importanti per il nostro obiettivo. L'Atalanta gioca bene e corre tanto. Noi dobbiamo essere intelligenti a fare una gara tattica: manca poco alla fine del campionato, per noi questa è come una finale. Stiamo lavorando per l'Europa, c'è ancora la possibilità di centrarla. Quest'anno ho giocato molto, mi alleno per essere a disposizione".

PERICOLO GOMEZ - "Il Papu è un giocatore veloce e bravo. Dobbiamo stare attenti e concentrati perché lui può fare la differenza".

