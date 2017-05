Morata al Milan? Dalla Spagna: «Zidane prova a convincerlo a restare»

Secondo As, l'allenatore del Real Madrid continua a parlare spesso con l'ex juventino offrendo garanzie per la prossima stagione. Milan in forte pressing, pronta l'offerta da 40 milioni

ROMA - Alvaro Morata al Milan? Zinedine Zidane prova a bloccare tutto e a trattenere l'attaccante al Real Madrid. Lo scrive il quotidiano sportivo spagnolo As nell'edizione di oggi. L'allenatore non vuole perdere il talento cresciuto nel vivaio dei bianchi di Spagna e negli ultimi giorni ha parlato spesso con lui per convincerlo a non accettare le proposte arrivate da Milano e dal Chelsea di Conte. Zizou ha assicurato a Morata che il prossimo anno avrà più spazio e che sarà protagonista. L'ex juventino ci sta pensando: sa che la prossima sarà una stagione cruciale, quella che precede i Mondiali di Russia 2018, e vuole giocare. I suoi numeri avrebbero convinto anche Zidane: Morata è il secondo goleador stagionale della squadra (20 gol complessivi), ma il diciottesimo per minuti disputati (1.871). Nella sua annata diversi lampi, come quello al San Paolo contro il Napoli. Difficilmente però Morata partirà titolare nella finale di Champions League del 3 giugno a Cardiff contro la Juventus. Alvaro Morata e Alice Campello: dichiarazioni d'amore social

PRESSING MILAN - L'azione del Milan su Morata è però sempre più decisa: è lui la prima scelta per l'attacco e il grande obiettivo del calciomercato estivo. Il ds Massimiliano Mirabelli può presentare un'offerta da 40 milioni di euro più bonus, ma il Real ne chiede 60. E per Morata, che presto sposerà la fidanzata italiana Alice Campello, un ritorno in Serie A potrebbe rappresentare la scelta più giusta per rilanciarsi.